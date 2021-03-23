Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить интервью с убийцами и маньяками Фото: Анна САДОВНИКОВА

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в разговоре с журналистами призвал запретить на законодательном уровне брать интервью у убийц и маньяков.

С таким заявлением глава либерал-демократов выступил после видео Ксении Собчак, где журналистка взяла интервью у скопинского маньяка.

- Давайте проект закона: запретить брать интервью у лиц, отбывших наказание, связанное с насилием над личностью человека, или убийц. Дали деньги ему - 3 млн руб., чтобы он дал интервью. <...> И он уже обещает снова заняться одной из бывших пленниц – это что такое? И вы даете это в эфир на миллионы? — возмутился Жириновский.

Зрители Собчак так же негативно отреагировали на интервью. Пользователи обвинили Собчак в том, что она пытается сделать из преступника героя.

Ранее kp.ru опубликовал разбор видео светской львицы с преступником. В видео маньяк признается, что повышенное внимание к его персоне со стороны общественности доставляет ему удовольствие. Также, по мнению Мохова, он продержал двух девушек в подвале, так как сам стал заложником ситуации.

Также психиатр, психотерапевт Сергей Андреев поделился своими профессиональными наблюдениями, посмотрев интервью с Моховым. По мнению врача, у этого человека выражено глубочайшее личностное расстройство.