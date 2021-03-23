Трамп усомнился в адекватности Байдена после падения на трапе самолета. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент США Дональд Трамп усомнился в адекватности действующего главы государства Джо Байдена после его падения на трапе самолета. Трамп отметил, что Байден может допустить ошибку и в подписании важных для страны документов.

"Возникает вопрос: понимает ли он, что подписывает? Он хуже Берни Сандерса… даже Берни Сандерс на стероидах не подписал бы то, что подписывает Байден", - сказал бывший президент.

Трамп также напомнил и о том, что Байден ошибся и назвал своего вице-президента Камалу Харрис президентом США. При этом Джозеф Байден упомянул 25-ю поправку, согласно которой нынешний президент может быть отстранен ввиду кончины или же неспособностью выполнять свои обязанности.

"Это очень серьезно, надеюсь, что этого никогда не случится, но что-то происходит, и это безумие", - сказал Трамп в интервью Трампа телеканалу Newsmax TV.

При этом Трамп отметил, что в американской прессе инцидент с падением президента на трапе самолета никак не освещался, что говорит о том, что свободной прессы в стране больше нет.

"Для меня это было ожидаемо… падение было ужасным, он споткнулся не один раз, он споткнулся трижды. И об этом не говорили в мейнстримных СМИ", - заявил Трамп.

Напомним, что ранее Джо Байден трижды споткнулся и упал на ступени трапа. В Белом доме отметили, что в момент "восхождения" на полосе был сильный ветер.