В Роспотребнадзоре опровергли невозможность ревакцинации "Спутником V"

Роспотребнадзор опроверг невозможность повторной вакцинации "Спутником V" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что сообщения СМИ о ревакцинации были некорректными. Повторная вакцинация "Спутником V" возможна.

- Повторная вакцинация им возможна, но выбор препарата для ревакцинации — прерогатива лечащего врача, — приводит слова Пшеничной пресс-службы Роспотребнадзора.

Она уточнила, что в комментариях о ревакцинации имелось ввиду, что через 1-2 года граждане могут привиться и другими препаратами.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в апреле 2021 года россиянам будут доступны 12 миллионов доз "Спутника V".

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что до 15 июня текущего года планируется привить от коронавирусной инфекции около 30 миллионов россиян. Министр отметил, что в настоящее время в России нет программы для вакцинации иностранных туристов, пока прививка предназначена только для жителей страны.

Сегодня, 23 марта, президент России Владимир Путин пройдет вакцинацию от коронавируса. Мероприятие проведут без камер. Выбранный российским лидером препарат не называется.