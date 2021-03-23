В Гидрометцентре дали прогноз на весну и лето 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает жителей России весной и летом 2021 года.

"Если характеризовать весь вегетационный сезон, это сезон с апреля по сентябрь включительно, то прогнозируется, что температура на всей территории нашей страны будет около и выше нормы. Не прогнозируется холодного лета и холодной весны. <...> В июне жаркая погода, класс выше нормы, прогнозируется в Красноярском крае и в Якутии", - сообщил синоптик на онлайн-конференции в ТАСС.

Вильфанд отметил, что жаркая погода этим летом будет в июле на северо-востоке европейской части России, Урале и Западной Сибири.

Третий месяц лета принесет жару на запад европейской части страны, Таймыр, Ямал и Забайкалье.

Ранее синоптики рассказали, что первые два месяца весны будут самыми холодными. Снежный покров сойдет лишь к концу апреля, а лесах к середине мая. После сильных холодов синоптики пообещали теплый период.