У военного самолёта внештатно сработала катапульта на аэродроме под Калугой

В результате инцидента погибли трое военных Фото: wikimedia.org

Военный самолёт совершил аварийную посадку на аэродроме под Калугой,, сообщил источник Интерфакса. Судьба экипажа неизвестна.

Позже сайт KP.ru сообщил, что при аварийной посадке бомбардировщика Ту-22М3 в районе аэродрома Шайковка погибли трое членов экипажа.

В Министерстве обороны сообщили, что трагедия произошла из-за нештатного срабатывания катапульты.

- Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью, - приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

Также сообщается, ЧП произошло во время плановой подготовки к полёту. Сейчас на место выехала комиссия Воздушно-Космических сил России. В единой дежурной диспетчерской службе Кировского района Калужской области отметили, что из мирных жителей никто не погиб и не пострадал.