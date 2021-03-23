В Центробанке рассказали, как не стать жертвой мошенников

В Банке России рассказали, как не стать жертвой мошенников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россиянам не следует сообщать свои персональные данные незнакомцам, хранить информацию о карте на компьютере или телефоне, а также переходить по подозрительным ссылкам, если они не хотят стать жертвой мошенников, посоветовали в Центробанке.

Прежде всего, Банк России советует тщательно проверять любую поступившую информацию.

- Если вам говорят, будто вы что-то выиграли или c вашей карты случайно списали деньги и нужно назвать свои данные, чтобы остановить операцию, закончите разговор и перезвоните в банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне карты или на официальном сайте банка. Если вам сообщают, что у родственников или друзей неприятности, постарайтесь связаться с ними напрямую, — приводит слова ЦБ РИА Новости.

Кроме того, в Центробанке рассказали, как не стать жертвой излюбленной мошенниками схемы — звонка от якобы службы безопасности банка. В Банке России советуют сбросить трубку и перезвонить по номеру, который указан на банковской карте или официальном сайте организации.

Ранее в Центробанке рассказали, что делать при получении перевода от незнакомца. Получившему деньги человеку следует позвонить в кредитную организацию и рассказать о странном переводе, после чего написать заявление на возврат денег, которые были зачислены ошибочно.