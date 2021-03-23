Путин поздравил жителей Чечни с Днём Конституции Республики

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Чечни с Днем Конституции республики Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Чечни с Днём Конституции Чеченской Республики. В поздравительной телеграмме президент подчеркнул, что основой возвращения Чечни к мирной жизни стала непоколебимая воля жителей республики. Послание Путина опубликовано на сайте Кремля.

- Восемнадцать лет назад состоялся референдум, на котором жители Чечни своим решительным выбором подтвердили курс на единство с Россией, восстановление в регионе законности и правопорядка, бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом, - сказано в телеграмме Владимира Путина.

Напомним, в марте 2003 года в Чечне прошёл Конституционный референдум, где жители республики приняли решение о новой конституции и возвращении в правовое пространство России. Кроме того, на референдум были вынесены законопроекты о выборах президента и парламента республики.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что летом 2020 года 98% жителей Чечни проголосовали за принятие поправок к Конституции России.