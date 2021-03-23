В результате аварийной посадки самолёта под Калугой погибли трое военных

Инцидент с бомбардировщиком Ту-22М3 произошёл в районе аэродрома Шайковка Фото: wikimedia.org

Трое военных погибли в результате инцидента с бомбардировщиком Ту-22М3 на аэродроме под Калугой, сообщил источник ТАСС.

Причину трагедии предстоит установить комиссии ВКС России, сообщили в Министерстве обороны. Ранее сайт KP.ru сообщил, что сегодня, 23 марта во время "плановой подготовки на земле к полёту Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования".

Три члена экипажа погибли из-за травм, которые получили при приземлении с высоты, которой было недостаточно для раскрытия парашютов. При этом один из источников ТАСС сообщил, что один из членов экипажа выжил и доставлен в санитарную часть.

Напомним, бомбардировщик Ту-22М3 - это стратегический многорежимный сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик для поражения цели на территории противника. Он может развивать скорость до 2,3 тысячи километров в час. В России есть 60 таких бомбардировщиков.