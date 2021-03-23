Геннадий Онищенко объяснил, как можно получить деньги за вакцинацию

Экс-глава Роспотребнадзора и депутат Госдумы Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

Экс-глава Роспотребнадзора и депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что поспособствовать повышению интереса россиян к вакцинации могут работодатели. По словам эксперта, необходимость делать прививки можно прописать в трудовом договоре.

При этом Геннадий Онищенко добавил, что в этом случае человек не получает прямую выплату за сделанную прививку, но может рассчитывать на компенсацию со стороны работодателя, если заболеет после вакцинации.

«При найме на работу в договоре прописывается условие, что каждый сезон в связи с ростом заболеваемости гриппом или же другой инфекции сотрудник будет прививаться. Если привьётся и заболеет, то ему компенсируют лечение. За ним сохраняется право не прививаться, однако, если он заболеет, то лечение ему компенсировать никто не будет», - цитирует депутата NEWS.Ru.

Напомним, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что к середине июня в России планируется привить около 30 миллионов местных жителей. Он добавил, что договор на поставку 30 млн доз вакцины «Спутник V» уже подписан, а также в стране планируются дополнительные поставки еще двух российских вакцин, передают «Известия».