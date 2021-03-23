Госдума приняла во II чтении законопроект о президентских сроках

Госдума во втором чтении приняла законопроект, дающий право текущему президенту РФ на еще два срока Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На пленарном заседании Государственной думы во втором чтении был принят проект закона, который дает право текущему президенту России претендовать еще на два срока. Кроме того, законодательство о выборах и референдумах приводится в соответствие с поправками Конституции РФ.

Авторами инициативы о президентских сроках выступают депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас, пишет РИА Новости.

В проекте указано, что главой России может стать гражданин РФ в возрасте от 35 лет и проживающий в стране не менее 25 лет, "не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа". В документе отмечается, что это не относится к гражданству страны, которое полностью или частично было принято в состав РФ, и постоянно проживающих на этой территории.

В 2019 году президент России Владимир Путин ответил на вопрос о планах после 2024 года. Он отметил, что ему трудно делать прогнозы при такой динамике, которая наблюдается в мире. Путин подчеркнул, что сейчас ему есть чем заняться в том качестве, в котором он находится.