Минстрой: В России могут вновь повыситься цены на жилье

В России могут вновь повыситься цены на жилье. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил, что стоимость недвижимости в России может вновь возрасти. Он отметил, что этому могут быть различные причины.

"Требует анализа, везде на разных территориях рост цен произошёл по-разному", - сказал Файзуллин ТАСС.

Файзуллин подчеркнул, что комплекс ситуаций, связанных с повышением цен, еще не исчерпан.

"То есть это объекты, которые мы видим фактически только на начальной стадии", — сказал глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

Напомним, что ранее на недвижимость в России произошел сильный спрос в связи с программой льготных ипотечных кредитов. Из-за этого на рынке произошел рост цен на новостройки, а позднее и на вторичное жилье.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что рост цен на жилье помешал эффекту от снижения ипотечной ставки.