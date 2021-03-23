Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

В Минздраве РФ заявили, что коронавирус немного отступает Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране немного улучшилась, но на лечении остается еще много россиян.

- Коронавирусная инфекция немного отступила, но тем не менее количество пациентов, которые находятся на лечении, остается высоким, — сообщил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".

Министр отметил, что в данный момент терапию получают 380 тысяч граждан, из них 103 тысячи находятся на стационарном лечении.

В начале марта Мурашко призвал россиян соблюдать ограничения. По его словам, это необходимо, чтобы избежать третьей волны вируса в стране.

Ранее главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева рассказала, что коронавирусная инфекция может запускать процессы старения. Ткачева указала на то, что помимо основных симптомов коронавируса у пожилых людей может наблюдаться делирий, который необходимо учитывать при госпитализации.