ЦБ объявил о планах изменить дизайн почти всех российских банкнот

ЦБ объявил о планах в ближайшие несколько лет поменять дизайн почти всех номиналов банкнот Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Центральный Банк России сообщил, что планирует с 2021 по 2025 год обновить дизайн банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Также в ЦБ заявили, что усилят защиту денежных знаков.

На новых российских купюрах появятся достопримечательности шести федеральных округов.

- В оформлении модернизированных банкнот Банка России будет использоваться тематика федеральных округов Российской Федерации, что даст возможность показать особенности территорий, их историю и современные достижения, - сказано в сообщении на сайте ЦБ.

В заявлении Банка России также сообщается, какие регионы будут представлены на обновлённых банкнотах.

10 рублей - Сибирский федеральный округ

50 рублей - Северо-Западный федеральный округ

100 рублей - Центральный федеральный округ

500 рублей - Северо-Кавказский федеральный округ

1000 рублей - Приволжский федеральный округ

5000 рублей - Уральский федеральный округ

Напомним, в 2017 году в России вышли новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей с изображением достопримечательностей Крыма на одной и изображением моста к острову Русский на второй. На банкноте номиналом в две тысячи рублей также изображён космодром Восточный в Амурской области.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что купюра достоинством в 100 рублей, выпущенная в России к чемпионату мира по футболу 2018 года, вошла в пятерку лучших банкнот по версии Международного банкнотного общества.