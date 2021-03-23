Центр Гамалеи: ревакцинация «Спутник V» может оказаться эффективнее первичной вакцинации

Ревакцинация «Спутник V» может оказаться эффективнее первичной вакцинации. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил во вторник, 23 марта о том, что ревакцинация препаратом "Спутником V" может быть даже более эффективна, чем первичная.

"Данные целого ряда научных исследований, проведенных как в нашей стране, так и за рубежом, говорят о том, что предсуществующий иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после иммунизации вакцинами на основе аденовирусных векторов. Более того, доказана возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену", — прокомментировал Гинцбург слова директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, заявившей, что повторно прививаться "Спутником V", вероятно, будет нельзя. Слова ученого цитирует агентство РИА Новости.

Напомним, что препарат "Спутник V" был разработан учеными центра имени Гамалеи. Вакцина стала первой в мире профилактикой коронавирусной инфекции. Об этом 11 августа заявил президент России Владимир Путин. В первую неделю после заявления президента России более 20 стран подали заявку на приобретение препарата.

На сегодняшний день свыше 50 стран мира зарегистрировали российскую вакцину по ускоренной программе.

Третья фаза клинических исследований показала, что эффективность вакцины составляет 91,6%. Об эффективности российской вакцины написал научный журнал Lancet.