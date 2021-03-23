В Госдуму внесли законопроект о 12 годах тюрьмы за насилие со стороны коллекторов

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за насилие со стороны коллекторов Фото: Мария ЛЕНЦ

Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев совместно с группой депутатов Государственной думы внес в нижнюю палату законопроект о лишении свободы на срок до 12 лет за применение насилия или угроз со стороны коллекторов. Текст документа был размещен на официальном сайте думы.

Авторы предлагают пополнить УК РФ новой статьей 172.4 "Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц".

Согласно документу, за нарушение этого закона предлагается наказывать штрафом от 300 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за три года. Также в качестве наказания предложены принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы до пяти лет с лишением права занимать аналогичные должности в течение трех лет.

Если закон нарушен группой лиц, то срок лишение свободы может составить до 12 лет. Правительство уже дало положительный отзыв на законопроект.

Ранее в Челябинской области коллекторы потребовали от мужчины долг, который он погасил восемь лет назад. Мужчина обратился за помощью к челябинским активистам Общероссийского народного фронта. И только после этого банк, где бралась ипотека, прислал сообщение о том, что южноуралец может считать свой долг погашенным.