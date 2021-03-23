Губернатор Амурской области Василий Орлов: «Мы строим детские сады, чтобы обеспечить местами всех детей младше трех лет»

В детском саду «Сказка» поселка Магдагачи Амурской области стоят новое здание, в котором разместятся ясельные группы. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Приамурье строится три новых детских сада, которые помогут решить проблему мест для детей ясельного возраста. По словам губернатора Василия Орлова, в регионе сегодня нет очередей в дошкольные учреждения для детей старше трех лет. В скором времени будут полностью ликвидированы очереди и среди малышей.

- В рамках реализации мероприятий федерального проекта в Амурской области в 2021 году запланировано создание 120 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет. Детские сады строятся в поселке городского типа Магдагачи, а также селе Екатеринославка. Еще одно дошкольное учреждение, но уже в рамках программы «Стимул» возводится в селе Чигири. На сегодняшний день очереди в детские сады для малышей старше трех лет в регионе нет. Мы строим детские сады для того, чтобы обеспечить местами в дошкольных учреждениях всех детей младше трех лет, - отметил глава Амурской области.

Один из объектов – пристройка к детскому саду «Сказка» в Магдагачи - возводится в рамках нацпроекта «Демография». Строительство стартовало в декабре 2020 года. К одному из трех корпусов детсада будет пристроено дополнительное одноэтажное здание для ясельных групп площадью более 1200 квадратных метров. С основным корпусом пристройку соединит теплый переход. В новом здании оборудуют три ясельных группы, в которых установят полы с подогревом. Здание оснастят пандусом для маломобильных посетителей. Общая стоимость проекта – почти 134 миллиона рублей.

Раньше на месте стройплощадки располагался старый деревянный корпус, построенный еще в 1980 году. В нем работали две ясельные группы, рассчитанные на 17 человек каждая. Новые группы смогут принять по 20-23 малыша. На период строительства 110 воспитанников корпуса, в котором ведутся работы, распределены по двум другим зданиям детского сада «Сказка».

Строительство новых детских садов губернатор Василий Орлов держит на личном контроле. Ранее глава региона рассказал о четырех новых детских учреждениях, построенных в Приамурье.

- Президент России Владимир Путин поставил задачу – местами в детсадах должны быть обеспечены все дети без исключения. В Амурской области данный вопрос решается, в том числе, за счет строительства новых объектов. Так, в 2019 году было возведено четыре детских сада – в городах Благовещенск, Белогорск, Свободный и Благовещенском районе, - сообщил губернатор. - Мы прилагаем все усилия, чтобы возможность посещать детский сад была у всех малышей Амурской области, и не остановимся, пока у нас не исчезнут очереди в дошкольные учреждения для ребят всех возрастов.