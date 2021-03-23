В России с 1 апреля 2021 отменят некоторые льготы, введенные в пандемию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России с 1 апреля текущего года отменят некоторые льготы, которые были введены в 2020 года на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 23 марта, пишет издание «Парламентская газета».

Так, только до апреля 2021 года россияне могут подать заявление на получение новогодних выплат на сумму в пять тысяч рублей на детей до восьми лет. Указ об этом в минувшем году подписал российский лидер Владимир Путин. Уже к 25 декабря прошлого года большинство жителей России получили деньги в беззаявительном порядке.

С 1 апреля также отменят больничные для соблюдения режима самоизоляции для россиян в возрасте от 65 лет. На фоне пандемии власти страны позволили не работающим удаленно пожилым сотрудникам брать больничные и получать выплаты по временной нетрудоспособности.

С конца марта перестанут действовать рекомендации Центробанка РФ о реструктуризации кредитов для россиян, зараженных коронавирусом, или для граждан, чьи доходы существенно снизились во время пандемии. Самозанятые россияне и владельцы малого бизнеса могли подать соответствующие заявления с 1 января по 31 марта текущего года. До этой даты также действует запрет Банка России на принудительное выселение клиентов-должников.

До апреля 2021 года Центробанк разрешает пополнять наличными анонимные электронные кошельки. После этой даты это можно будет делать только с привязанного банковского счета.

Также с апреля перестает действовать принятое кабинетом министров постановление о снижении и поддержании цен на сахар и подсолнечное масло. Меру правительство РФ ввело в 2020 году на фоне подорожания этих продуктов. Вместе с тем, как вчера сообщал сайт kp.ru, правительство поручило продлить соглашения с бизнесом по ценам на сахар на два месяца – на апрель и май, а соглашения о ценах на масло намерены продлить до октября.

С 31 марта отменят временный порядок регистрации граждан в качестве безработных, позволявший обращаться в службы занятости через единый портал государственных услуг или сайт «Работа в России». В начале марта министерство труда предложило продлить эти правило до 30 июля.

Кроме того, с 1 апреля 2021 года завершается эксперимент по использованию работодателями документов только в электронном виде без дублирования на печатных носителях.