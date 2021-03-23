Вьетнам зарегистрировал вакцину "Спутник V" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали во Вьетнаме. Регистрация прошла про ускоренной процедуре, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РфПИ).

- Одобрение вакцины во Вьетнаме, который входит в число стран с наибольшим количеством населения в Юго-Восточной Азии, позволит обеспечить защиту здоровья людей и приблизить отмену коронавирусных ограничений, - рассказывает глава фонда Кирилл Дмитриев.

Таким образом, Вьетнам стал 56-ой страной, где зарегистрировали российскую вакцину. Сейчас "Спутник V" одобрен в странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений российский препарат занимает второе место в мире, на первой строчке вакцина от британско-шведской компании AstraZeneca, а на третьей - Pfizer.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что в апреле россиянам будут доступны 12 миллионов доз вакцины "Спутник V".