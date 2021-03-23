Российские поезда с углем образовали затор на границе с Китаем

На границе России с Китаем образовался затор из поездов с углем Фото: Виталий КАРНАУХ

На границе Китая и России образовались заторы поездов с углем и древесиной. Из-за пандемии коронавируса КНР задерживает прием грузов на сухопутных пограничных переходах.

Как пишет РБК, за последнее время РЖД дважды ограничивали на 50% погрузку древесины, угля и угля в Китай. Это происходило с 2 по 5 марта и с 12 по 18 марта.

Представитель РЖД подтвердил информацию о заторе и сообщил, что Китай принимает только 68% поездов с ресурсами. Сейчас в очереди стоят около 70 поездов с углем и лесом. В РЖД пожаловались, что это приводит к неоправданным финансовым потерям.

Сложности возникли из-за того, что Китай повысил требования к ввозу леса и угля. В частности, груз теперь принимается преимущественно в контейнерах.

В начале 2020 года появилась информация, что товарооборот между Россией и Китаем составил более 110 миллиардов долларов, побив таким образом рекорд. В сравнении с 2018 годом этот показатель вырос на 3,4%.