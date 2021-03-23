Ученые из Гарварда наши гормон, который влияет на принятие финансовых решений

Ученые: Гормон аппетита влияет на принятие финансовых решений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новое исследование сотрудников Гарвардской медицинской школы показало, что высокий уровень гормона грелина, который стимулирует аппетит, отвечает за принятие финансовых решений.

Учение провели исследование с девочками и женщинами в возрасте от 10 до 22 лет. Большая часть из них страдала от пищевых расстройств, остальные были здоровы.

Ученые проверили уровень грелина в крови участниц до и после стандартного приема пищи, который был одинаковых для всех испытуемых. А после еды девушкам предложили на выбор получить 20 долларов прямо сейчас и завершить эксперимент или подождать 2 недели и получить целых 80 долларов.

В результате, здоровые девушки с более высоким уровнем грелина приняли решение забрать меньшую сумму сразу в отличие от тех, у кого уровень грелина был ниже. Это предпочтение также указало на то, что они склонны к более импульсивным тратам, считают ученые.

А вот выбор участниц с пищевым расстройством никак не был связан с уровнем грелина, поскольку они обладают резистентностью к этому гормону, передает Ридус.