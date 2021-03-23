МИД Турции вызвал российского посла из-за ситуации в Идлибе

В воскресенье пять мирных жителей погибли при обстреле больнице неподконтрольной Дамаску. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Турции Алексей Ерхов был вызван в турецкий МИД в связи с обострением ситуации в Идлибской зоне деэскалации.

В воскресенье пять мирных жителей погибли при обстреле больницы, неподконтрольной Дамаску. Также произведена атака на жилой район и стоянку грузовиков в этой зоне, при которой были ранены семь мирных жителей. Минобороны Турции возложило на сирийскую армию ответственность за произошедшее, сообщает во вторник газета Hurriyet.

В турецком МИД российскому послу была выражена обеспокоенность из-за участившихся атак. Отмечено, что нападения угрожают стабильности и безопасности в Идлибской зоне деэскалации.

Напомним, что вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В 2017 году было объявлено о победе над группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке.

В данный момент в некоторых районах страны продолжаются зачистки от боевиков, и на первый план выступает восстановление Сирии и возвращение беженцев.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ