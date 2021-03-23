Тюленя по кличке Фредди Меркьюри усыпили в Лондоне после нападения собаки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В британской столице ветеринарам пришлось усыпить любимца местных жителей - тюленя по кличке Фредди Меркьюри, на которого вчера напала собака. Животное получило слишком тяжелые травмы и, вероятнее всего, не выдержало бы операции. Об этом во вторник, 23 марта, пишет издание Daily Mail.

Собака напала на любимца публики на берегу Темзы около Хаммерсмитского моста, где тюлень обычно развлекал пешеходов. Молодой тюлень был растерзан вчера в полдень: прохожие и ветеринар, который ухаживал за Фредди, бросились на помощь тюлень и сумели разжать челюсти собаки. Британская служба спасения морской флоры и фауны оперативно направила медиков для оказания медицинской помощи раненному животному, после чего его отправили на лодке в местную ветеринарную клинику.

- Мы и эксперты британской службы спасения морских животных проконсультировались с несколькими ветеринарами и морскими специалистами. Прогноз был крайне плохой. Плавник Фредди был сломан, сустав вывихнут. Кроме того, тюлени очень плохо переносят анестезию, поэтому он, вероятнее всего, не выдержал бы операции, - объяснили позже ветеринары.

Специалисты также сообщили, что из-за многочисленных укусов и тюленя началось заражение крови. Ветеринары заявили, что самым этичным и гуманным решением было усыпить Фредди.

Выяснилось, что напавшая на тюленя собака была домашней и просто гулял без поводка и намордника. Теперь лондонские защитники животных призывают привлечь хозяина к ответственности, а других владельцев просят держать своих собак на поводках, если их нельзя контролировать.