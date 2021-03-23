В РФПИ рассказали о международных исследованиях "Спутника Лайт"

В РФПИ раскрыли подробности международных исследований вакцины "Спутник Лайт" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Международные исследования однокомпонентной российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" проходят в РФ, ОАЭ и Гане, сообщил глава направления клинического развития Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Арсен Кубатаев. Первые результаты исследований могут быть опубликованы в июне 2021 года.

- На настоящий момент уже почти 2 тысячи субъектов было рандомизировано, то есть получили эту моновакцину. В целом мы ожидаем, что будет рандомизировано до 7 тысяч добровольцев, — приводит слова Кубатаева РИА Новости.

Он добавил, что в РФПИ не рассчитывают, что "Лайт" продемонстрирует ту же эффективность, что и "Спутник V" — 91,6%. Однако фонд настроен оптимистично.

Кубатаев напомнил, что преимущество "Лайт" в том, что вакцина состоит из одного укола. Это должно упростить логистику массовой вакцинации.

22 марта были завершены клинические исследования "Спутника Лайт". В настоящее время уже подготовлены документы для регистрации препарата, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным.