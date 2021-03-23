Сбербанк предупредил о том, что каждый десятый телефонный звонок является мошенническим

Примерно каждый десятый звонок на номера россиян - мошеннический. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Почти каждый десятый телефонный звонок, поступающий на номера россиян, является мошенническим. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время заседания межфракционной рабочей группы Государственной думы. По его словам, с этой проблемой сталкиваются почти все жители нашей страны.

- Есть так называемое социальное мошенничество, это телефонное мошенничество, - рассказал Станислав Кузнецов. - Уверен, что многие лично испытывали эту проблему. Сейчас примерно, по нашим расчетам, каждый десятый звонок, совершаемый любому гражданину России, это телефонное мошенничество.

Один из главных способов скрыть личность звонящего – подмена номера, помогающая преступникам маскироваться под сотрудников банков или государственных организаций. При этом большая часть звонков делается из-за границы, сообщает ТАСС.

- Это существующие сегодня в стране возможности для подмены номера. Одним из таких институтов являются наши телекомы, особенно региональные, которые даже на этом зарабатывают, - подчеркнул зампред правления Сбербанка.

Для решения проблемы, по мнению Кузнецова, необходимо внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Изменения должны предусматривать санкции за подмену телефонных номеров для компаний из сферы телекома. Как отметил Кузнецов, сейчас никаких наказаний за подмену номеров в России не существует, чем широко пользуются мошенники.