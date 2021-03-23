Кравцов: Переход школ на удалёнку не привёл к серьёзным проблемам в обучении

Кравцов заявил, что переход школ на удаленку не привел к серьезным проблемам в обучении Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Практически целый год российские школьники обучались дистанционно. Но это, тем не менее, не привело к сильному снижению успеваемости, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

- В начале учебного года мы провели с Рособрнадзором срез знаний, как отразилось домашнее обучение на качестве обучения, и увидели, что каких-то серьезных проблем нет, - сказал он на заседании комитета Госдумы по образованию и науке.

Кравцов добавил, что в школах все же была организована точечная работа, по тем темам, которые нужно было восполнить.

Ранее министр просвещения сообщил о том, что сейчас в ведомстве обсуждают вопрос о сокращении срока обучения в колледжах. Предполагается, что обучение по некоторым программам, кроме культуры и здравоохранения, можно сократить до двух лет. И уже через это время получить высококлассного специалиста.