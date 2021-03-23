Пилот-безумец снял завораживающие кадры извержения исландского вулкана

Вулкан находится примерно в 40 км к западу от столицы Исландии Рейкьявика. Фото: Twitter Icelandic Meteorological Office - IMO.

Фотограф Бьорн Стейнбекк из Рейкьявика с помощью дрона снял завораживающие кадры извержения вулкана Фаградалсфьяль. Он приехал на выходные на полуостров Рейкьянес специально, чтобы увидеть столь редкое явление.

«После пролета над вулканом и съемок потока лавы я не думал, что вновь увижу свой дрон. Однако мне удалось его посадить, и он все так же работает», — рассказал Стейнбекк в интервью телеканалу Channel 5 News.

Дрон DJI FPV, стоимостью £2 тысячи (более 208 тысяч рублей) заснял редкие кадры извержения.

Вулкана Фаградалсфьяль проснулся впервые за шесть тысяч лет. Извержение началось в пятницу 19 марта около 8:45 вечера по Гринвичу.

Местные власти предупредили местных жителей и гостей, что близко приближаться к вулкану не стоит. Но многие проигнорировали совет в надежде увидеть необыкновенное явление.

Вулкан находится примерно в 40 км к западу от столицы Исландии Рейкьявика.

"Извержение на данном этапе считается небольшим, а вулканическая активность несколько снизилась со вчерашнего вечера", - заявило в субботу Исландское метеорологическое бюро (IMO), которое отслеживает сейсмическую активность.

По данным ИМО, последнее извержение на полуострове Рейкьянес произошло в 13 веке.

В Исландии 32 активные вулканические системы. Извержение происходит в среднем каждые пять лет.