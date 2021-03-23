Сестер Хачатурян признали потерпевшими по делу о сексуальном насилии и побоях Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сестер Хачатурян официально признали потерпевшими по делу о сексуальном насилии и побоях со стороны их отца Михаила Хачатуряна. Об этом во вторник, 23 марта, сообщил адвокат девушек Алексей Паршин.

Следственный комитет России сегодня официально уведомил о возбуждении уголовного дела против Михаила Хачатуряна по факту истязания и действий сексуального характера в отношении его дочерей.

- Наши подзащитные официально признаны потерпевшими. Сестры уже ознакомились с постановлением о возбуждении уголовного дела в отношении их отца, - сообщил правозащитник в интервью агентству ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в начале марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело против убитого дочерьми Михаила Хачатуряна об истязании и действиях сексуального характера в отношении сестер.

Напомним, в 2018 году 17-летняя Мария, 18-летняя Крестина и 19-летняя Ангелина убили своего отца: сестры нанесли обидчику более 35 ножевых ранений, после чего сами вызвали правоохранительные органы.