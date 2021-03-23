Хинштейн выступил против запрета всех интервью с убийцами и маньяками

Александр Хинштейн выступил против запрета всех интервью с маньяками и убийцами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Запрещать любые интервью с маньяками и убийцами неправильно, стоит запрещать только те, которые создают положительный образ преступника, считает глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.

- Понимаю и разделяю возмущение многих по поводу интервью со "скопинским маньяком". Я тоже против подобной "журналистики". Преступник - не только не демонстрирует раскаяние, а, напротив, чуть ли не бравирует своими "подвигами". Однако запрещать любые интервью с преступниками в принципе считаю неправильным, — написал Хинштейн.

Он считает допустимыми те интервью, где видно искреннее раскаяние преступника. Хинштейн привел в пример репортаж о "Черном дельфине", где демонстрируется весь ужас содержания пожизненно осужденных. По мнению главы думского комитета по информполитике, подобные репортажи могут оказывать "профилактический эффект" на общество.

Хинштейн согласен запретить некоторые интервью преступников и предложил Союзу журналистов России, как автору инициативы, подумать над формулировками и нормами такого закона.

Ранее глава СЖР Владимир Соловьев раскритиковал интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком. Он вспомнил, что в США есть закон о запрете, ограничивающий возможность "страшным маньякам" давать интервью. Соловьев призвал российских депутатов присмотреться к практике американцев.