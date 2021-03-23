Бориса Шпигеля арестовали на два месяца по делу о взятке. Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Басманный суд российской столицы арестовал бывшего члена Совета Федерации и предпринимателя Бориса Шпигеля по обвинению в даче взяток губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Он стал последним заключенным под стражу из шести фигурантов данного уголовного дела.

- Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Шпигелю меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая текущего года, - сообщили агентству ТАСС в суде во вторник, 23 марта.

Сообщается также, что арестованного Шпигеля поместят в СИЗО "Матросская тишина".

Напомним, вчера суд в Москве отложил до 23 марта оглашение решения по ходатайству следователя о заключении под стражу Бориса Шпигеля из-за необходимости истребовать сведения о состоянии здоровья обвиняемого. Остальные пять фигурантов дела, в том числе и жена Шпигеля, ранее были заключены под стражу до 20 мая, в том числе суд арестовал и самого главу региона Ивана Белозерцева.

Губернатора Пензенской области обвиняют в получении взятки в размере более 31 миллиона рублей. При обыске в квартире Белозерцева следователи нашли редкие часы, оружие и 400 миллионов рублей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.