Госдума приняла во II чтении законопроект по совершенствованию сферы сельского хозяйства

Госдума приняла во II чтении законопроект по совершенствованию сферы сельскохозяйства. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума приняла во II чтении законопроект о совершенствовании сельскохозяйственной сферы. Он направлен на правовое урегулирование, устранение неточностей и устаревших положений. По этой теме будут уточнены вопросы кооперативного управления, взаимодействия с ревизионными союзами и их саморегулируемыми организациями.

Отмечено, что кооперация сельского хозяйства - это один из важнейших институтов развития малого и среднего бизнеса на селе, фактор функционирования рынка и устойчивого развития сельских территорий.

В этой связи законопроект подразумевает модернизацию программы задействования граждан, необходимых для потребительского кооператива.

Также отмечено, что будет уменьшен штаб ревизионного союза. Предусматривается запрет на занятие ревизионной деятельностью ревизионными союзами в случае исключения из единого реестра.

Ранее Госдума во втором чтении приняла законопроект о праве действующего президента вновь баллотироваться.