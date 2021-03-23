Подаренная больнице картина Бэнкси была продана за $23 млн

Финальная стоимость на торгах оказалась рекордной для произведений художника Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Картина британского художника Бэнкси была продана во вторник, 23 марта, на аукционе за £16,75 млн ($23 млн). Об этом свидетельствуют результаты онлайн-торгов искусства XX века, которые проводит аукционный дом Christie's.

Картина ранее была подарена художником больнице Саутгемптона. Финальная стоимость на торгах оказалась рекордной для произведений Бэнкси.

На картине размером в 1 кв. м. под названием Game changer изображен мальчик, сидящий на полу. Ребенок держит в руках фигурку медсестры, напоминающей супер-героя. При этом классические супергерои - Бэтмен и Человек-паук лежат рядом в корзине.

Предварительно эксперты оценили картину художника от £2,5 млн до £3,5 млн ($3,5-4,8 млн). Отмечено, что вырученные средства пойдут на нужды Национальной службы здравоохранения (NHS).

Game changer побила рекорд картины под названием Devolved Parliament, высмеивающая британских законодателей. В 2019 года она ушла с молотка за £9,9 млн ($12 млн).

Ранее одна из картин художника самоуничтожилась после продажи лота.