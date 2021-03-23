В России зафиксировали сбой в работе Viber, Google, Mail.ru и банка Тинькофф

Россияне пожаловались на сбой в работе Viber, Google, Mail.ru и банка Тинькофф Фото: Анастасия ОСИПОВА

Пользователи Сети пожаловались на сбой в работе Viber, Google, Mail.ru и банка Тинькофф. Об этом сообщил сайт Downdetector, отслеживающий работу популярных сервисов.

За последние часы на работу Viber пожаловались 300 пользователей, 77% из которых указали на проблемы с соединением. Еще у 18% не отправляются сообщения, у 4% не показывается статус.

160 пользователей пожаловались на проблемы с Google. 32% выявили проблемы со входом, у 67% возникли сложности с загрузкой сайтов.

Кроме того, пользователи жаловались и на проблемы с Mail.ru. 49% из них испытали сложности с почтой, 29% не смогли зайти на сайт.

Также на проблемы пожаловались пользователи мобильного приложения "Тинькофф банк". В официальном Telegram-канале банка уже появился официальный комментарий.

- В сервисах Google случился сбой. Из-за этого приложения на Android могут "вылетать" сразу после попытки запуска. Увы, проблема коснулась и нашего приложения, — гласит сообщение.

Сейчас сотрудники банка пытаются своими силами решить проблему.

Сообщения о сбое Google поступали утром 23 марта. Тогда наибольшие сложности из-за неполадок испытали пользователи из США, Британии и Франции.