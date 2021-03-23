Принц Гарри стал топ-менеджером в стартапе по карьерным тренингам

Принц Гарри стал топ-менеджером в компании карьерного тренинга Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский принц Гарри стал топ-менеджером американской компании BetterUp, которая обучает навыкам карьерного роста. Стартап был основан в 2013 году в Калифорнии, пишет Wall Street Journal.

На новой работе Гарри будет заниматься стратегией продуктов, благотворительностью, а также читать лекции о душевном здоровье.

- Я хочу помочь оказывать влияние на жизни людей. Проактивный коучинг предоставляет бесконечные возможности для личностного развития, повышения осведомленности и всестороннего улучшения жизни, - пояснил сам принц.

А вот от управления персоналом и финансовых отчетов Гарри освободили.

Гендиректор компании Алекси Робишо рассказал, что его с британским принцем познакомили общие друзья еще осенью прошлого года. Робишо надеется на то, что Гарри принесет пользу стартапу.

Напомним, больше года назад принц Гарри и Меган Маркл отказались от статуса членов королевской семьи. Сейчас они живут в собственном доме в калифорнийской Санта-Барбаре и воспитывают сына Арчи.