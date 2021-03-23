Кредитные кооперативы выдали селянам Липецкой области более миллиарда рублей ссуд

В администрации Липецкой области прошел бизнес-форум «Кредитная кооперация: возможности развития бизнеса». Фото: липецкаяобласть.рф

Масштаб развития сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов в Липецкой области достиг в последние годы впечатляющих масштабов. В регионе создано около трехсот сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК) первого уровня. В их деятельность вовлечено порядка семидесяти тысяч личных подсобных хозяйств.

Это даёт потрясающий результат. Так только в минувшем году СКПК области выдали аграриям региона займов на сумму один миллиард 222 миллиона рублей. В свою очередь, сельскохозяйственные кредитные кооперативы имеют серьёзную поддержку со стороны администраций Липецкой области за счет субсидий.

«Кредитная кооперация особенно важна для сельских жителей, которые не всегда имеют доступ к полному спектру банковских услуг, – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Сельские предприниматели получают возможность развивать производство, создавать рабочие места, реализовывать новые проекты, что положительно сказывается на уровне и качестве жизни населения».

В Липецкой области регионе эффективно функционирует целый комплекс поддержки кооперации, в том числе, Фонд поддержки кооперативов, Центр развития кооперативов, Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов ЦФО «Липецкий», Саморегулируемая организация МА СКПК «Единство». Её членами являются все СКПК области.

Администрация области предусмотрела в нынешнем году свыше двадцати миллионов рублей бюджетной поддержки кредитной кооперации региона.