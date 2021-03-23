Министр спорта РФ Олег Матыцин приостановил свою деятельность на посту президента FISU

Олег Матыцин приостановил свою деятельность на посту президента FISU Фото: Иван МАКЕЕВ

Министр спорта России Олег Матыцин приостановил свою деятельность на посту президента Международной федерации университетского спорта (FISU), сообщает пресс-служба Минспорта.

Это связано с тем, что в декабре прошлого года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило российским чиновникам, включая президента, премьер-министра, а также депутатам Госдумы занимать руководящие должности в международных спортивных федерациях. Запрет будет действовать в течение двух лет.

Ранее несколько Telegram-каналов сообщили, что Олег Матыцин покинет пост министра спорта России. Позже он выступил с опровержением и сообщил, что "никакой почвы" для отставки нет, а министерство готово реализовать стратегию развития спорта в стране. Также эту информацию опроверг и пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков.