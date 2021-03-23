Счетная палата выявила нарушения в Роскосмосе на 30 миллиардов рублей в 2020 году Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Российская Счетная палата выявила нарушения более чем на 30 миллиардов рублей в государственной корпорации «Роскосмос» в минувшем 2020 года. Об этом во вторник, 23 марта, сообщил глава СП Алексей Кудрин в ходе встречи с президентом страны Владимиром Путиным.

- Это разные нарушения: где-то бухгалтерский учет, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования. В прошлом году Счетная палата провела проверки государственных компаний и предприятий, в рамках которых, в числе прочего, выявила отсутствие единого подхода к формированию дивидендов. Из-за этого бюджет России может недополучать средства, - сообщил глава Счетной палаты.

Алексей Кудрин сообщил, что ведомство также выявило нарушения, связанные с таможенным декларированием товаров: при декларировании товаров недостаточно учитываются права интеллектуальной собственности. Федеральная таможенная служба уже начала работу в данном направлении.

В самом Роскосмосе позже сообщили, что выявленные Счетной палатой нарушения не носили материального характера. Речь идет только о порядке оформления документов и формирования отчетов.