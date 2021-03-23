К 800-летию Нижнего Новгорода выпустят «юбилейную» почтовую марку

В 2023 году изображение узнаваемых видов Нижнего Новгорода украсит денежную купюру номиналом в 1000 рублей. Центробанк РФ решил заменить города на российских банкнотах и обновить дизайн. Модернизацию планируется провести до 2025 года. Ожидается, что изображение Нижнего Новгорода появится на купюре в 1000 рублей в 2023 году.

- Появление Нижнего Новгорода на банкнотах подчеркнет его значение для России. Для нас важно, что об этом стало известно в год, когда мы отмечаем 800-летие Нижнего. Это подчеркивает и статус города как столицы Приволжского федерального округа, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Одним из самых интересных моментов станет то, какие символы города появятся на новых банкнотах. У нас немало достойных объектов, например, Нижегородский кремль или Ярмарка, которая сыграла огромную роль в истории экономики страны. Правительство Нижегородской области готово оказать всю необходимую поддержку в этой работе, - подчеркнул губернатор Нижегородской области.

Глеб Никитин также добавил, что вскоре будет представлена почтовая марка с изображением достопримечательностей Нижнего Новгорода, которую выпустят к юбилею города.