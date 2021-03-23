Экономист назвал рост курса доллара краткосрочным явлением

Экономист оценил ситуацию на валютном рынке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, курс доллара на торгах впервые с начала февраля превысил значение 76 рублей. Однако экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько назвал такую тенденцию не долгосрочной.

«На самом деле, это краткосрочная динамика. Она не отражает фундаментальных изменений в мировой экономике. Ничего такого не происходит, что свидетельствовало бы о серьезных изменениях по курсу доллара. Если говорить про курс доллара к рублю, то стоит сказать, что по мере выхода мировой экономики из ограничений, связанных с COVID-19, мы уже наблюдаем рост цены на нефть», — цитирует эксперта RT.

Помимо этого экономист отметил, что цены на нефть вышли на доковидный уровень, а значит в скором времени рубль может отыграть свои позиции.

Добавим, что ранее Центробанк объявил официальные курсы доллара и евро на среду, 24 марта. Стоимость доллара увеличилась на 75 копеек и составила 75,35 рубля, а евро поднялся на один рубль и 20 копеек, до отметки 89,77 рубля, передает телеканал «360».

Напомним, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости отказа от доллара и перехода к расчетам в национальных валютах со странами-партнерами. Он добавил, что это поможет снизить санкционные риски, передает Пятый канал.