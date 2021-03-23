РФПИ выпустит тесты для определения вида мутации коронавируса

В РФПИ собираются запустить тесты для определения вида мутации коронавируса Фото: ИВАНОВА Диана

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) выпустит тесты для определения вида мутации коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба группы "Фосагро" со ссылкой на слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Во время заседания координационного совета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Дмитриев сообщил о плодотворном взаимодействии союза с фондом в борьбе с коронавирусом, в частности, в создании и внедрении тестов на COVID-19.

- Тесты мы сделали одни из самых быстрых и точных, теперь продолжаем их улучшать. В ближайшее время мы запустим тесты, которые позволяют также определять вид мутации вируса, — заявил Дмитриев.

Напомним, в России начали проводить количественные экспресс-тесты на коронавирус. Авторы разработки сообщили, что тест на антиген заметно быстрее и его можно выполнить за 35 минут. Для сравнения, результаты ПЦР-тестов нужно ждать четыре-шесть часов.