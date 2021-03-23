Картину Баскии «Воин» со скелетом продали за 41,7 млн долларов

Картина Жана-Мишеля Баскии «Воин». Фото: твиттер аукциона @ChristiesInc

Картину американского художника Жана-Мишеля Баскии «Воин» продали на аукционе Christie’s в Гонконге за 41,7 миллиона долларов. Во вторник, 23 марта, портал The Art Newspaper сообщил, что данная работа стала наиболее дорогим произведением западного искусства среди проданных на аукционах в Азии.

На картине живописец изобразил необычную антропоморфную фигуру с мечом в руке. В фигуре «воина» можно увидеть скелетообразные черты – они нередко встречаются и на других картинах Баскии. На прошедших в Гонконге торгах был представлен только этот единственный лот. Специалисты в области живописи ранее оценивали стоимость «Воина» в диапазоне от 31 до 41 миллиона американских долларов.

В творчестве американского художника Жана Мишель-Баскии присутствуют элементы уличного искусства: фигуративные изображения и надписи. Картину творца высоко ценятся на рынке современного искусства. Так, четыре года назад его полотно «Без названия» продали за 110,5 миллиона долларов: на этой картине нарисован черный череп с красными, желтыми и белыми штрихами.

Накануне сайт kp.ru писал, что картина анонимного британского художника Бэнкси была продана на аукционе за 23 миллиона долларов. Ранее эту картину художник подарил больнице Саутгемптона. Финальная стоимость на торгах оказалась рекордной для произведений Бэнкси.