В Сирии обстреляли военную базу США

Американская военная база в Сирии подверглась ракетному обстрелу Фото: Александр КОЦ

Американская военная база, находящаяся в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, подверглась ракетному обстрелу, среди военных есть пострадавшие. Об этом сообщил телеканал Al-Mayadeen.

- Ракеты неизвестного происхождения были выпущены по американской базе на месторождении газа Конико на севере провинции Дейр-эз-Зор. Обстрел привел к ранениям в рядах американских военных, — говорится в сообщении телеканала.

Напомним, что армия США совместно вооруженными формированиями "Сирийских демократических сил" незаконно контролируют территории в трех провинциях Сирии, где находятся нефтяные и газовые месторождения.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что якобы из-за нанесенных Россией авиаударов в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб пострадали мирные жители. Американская сторона утверждала, что в результате обстрела погибли несколько человек, еще 10 врачей получили ранения.