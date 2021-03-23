МВД России утвердило новый регламент экзамена на водительские права Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Глава российского министерства внутренних дел Владимир Колокольцев утвердил новый административный регламент о проведении экзамена на водительские права. Приказ министра опубликовали во вторник, 23 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

Приказ МВД вступает в силу с 1 апреля 2021 года. Проект нового регламента министерство разработало еще в сентябре минувшего года, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции введение новых правил решили отложить.

Основным изменением при проведении экзамена на водительские права станет то, что проверка первоначальных навыков управления автомобилем на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет. Госавтоинспекция будет давать оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством только в условиях реального дорожного движения. Это позволит исключить натаскивание кандидата в водители на отдельные виды упражнений.

При этом экзамен на мотоциклах будет проводится на прежних условиях: новое правило коснется только будущих водителей легковых и грузовых автомобилей, автобусов и составов транспортных средств.

С 1 апреля 2021 года также будут внесены изменения в перечень ошибок и нарушений, за которые предусматривается выставление штрафных баллов.

Кроме того, появится возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена. Наблюдателями могут выступить другие будущие водители или представители общественных организаций и автошкол. А теоретическую часть экзамена будут записывать на видео - экзаменатор должен будет назвать имя испытуемого.