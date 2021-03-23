Россияне рассказали, куда едут закрывать горнолыжный сезон

Россияне рассказали, где закрывают горнолыжный сезон Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россияне рассказали, в каких регионах России предпочитают закрывать горнолыжный сезон. Такой опрос провел портал ТурСтат, в котором приняли участие более десяти тысяч человек.

По итогам исследования портал составил перечень самых популярных курортов. В пятерку лидеров вошли:

- Сочи

- Шерегеш в Кемеровской области,

- Белокуриха в Алтайском крае,

- Хибины в Мурманской области

- Банное в Республике Башкортостан.

Согласно данным сочинской администрации, местные горные курорты посетили свыше половины миллиона туристов, пишет РИА Новости. Сезон катания в Сочи продлится до конца апреля. Кроме того, в конце марта и начале апреля там запланировано проведение нескольких популярных фестивалей.

Ранее россияне рассказали, какие города предпочитают для путешествий. Граждане считают, что наибольшее разнообразие развлечений можно найти в Москве, так ответили 43% респондентов опроса. 26% опрошенных признали самым богатым на развлечения городом Сочи, а 16% - Санкт-Петербург.