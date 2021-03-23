Россия и США провели консультации по космической безопасности Фото: REUTERS

Сегодня в формате видеоконференции состоялись консультации между российской и американской сторонами по вопросам космической безопасности. Об этом во вторник, 23 марта, сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел России.

- Прошел обмен мнениями по широкому спектру проблем, которые касаются обеспечения безопасности космической деятельности, - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В российском МИД отметили, что в ходе консультаций стороны выразили заинтересованность в продолжении диалога по данной проблематике.

Ранее командующий американскими Космическими силами генерал-майор Джон Реймонд заявил, что постоянно развивающиеся возможности России и Китая в космическом пространстве вызывают у Штатов опасения. На это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что создается ощущение, что само существование России вызывает обеспокоенность у некоторых генералов США. При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Россия ценит сотрудничество с США в космосе и надеется на его продолжение.