Чезаре Пранделли ушел с поста главного тренера "Фиорентины"

Фото: пресс-служба «Фиорентины»

Главный тренер итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Чезаре Пранделли покидает команду. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Известно, что Пранделли сам подал в отставку, а руководство клуба ее приняло.

Тренер возглавил команду в ноябре прошлого года, и его контракт действовал до конца этого сезона. Именно во время его работы к «Фиорентине» присоединился российский нападающий Александр Кокорин. Однако сейчас он не появляется на поле из-за обострившей травмы бедра. В последний раз Кокорин играл 3 марта в матче против «Ромы». Из-за череды травм футболист провел за итальянский клуб лишь три матча. Каждый раз он выходил на замену во втором тайме, не отметившись результативными действиями.

Скорее всего, вакантное место главного тренера займет Джузеппе Якини, уволенный из "Фиорентины" в ноябре 2020 года.

Сейчас команда занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков в 28 матчах.