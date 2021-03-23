В Госдуме прокомментировали обновление дизайна банкнот

В Госдуме прокомментировали планы Центробанка обновить дизайн банкнот Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев оценил планы Банка России по обновлению дизайна банкнот.

Депутат назвал естественным процесс, когда ветхие или поврежденные купюры заменяются новыми. Он добавил, что массовая замена купюр может предполагать и частичную замену их дизайна.

- Решаются и другие вопросы, которые призваны сделать не только защищенные, но еще и привлекательные купюры. Я считаю, что те изображения, которые мы привыкли видеть на наших банкнотах, будут по-прежнему сохранять свое высокое качество, — цитирует Гутенева RT.

Напомним, Центробанк России объявил о смене дизайна банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Кроме того, будет усилена защита денежных знаков. На новых купюрах появятся достопримечательности шести федеральных округов.