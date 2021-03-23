Минфин оценил предложение Центробанка продлить льготную ипотеку в 24 регионах России Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Российское министерство финансов рассматривает различные варианты по судьбе льготной ипотеки на жильё в новостройках в стране, в том числе предложенные Центробанком список регионов, где следовало бы продлить данную меру. Об этом во вторник, 23 марта, сообщил в ходе беседы с журналистами замглавы министерства Алексей Моисеев.

Напомним, в начале марте глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что антикризисную программу льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках можно продлить без негативных эффектов только в 24 российских регионах.

- Решения по этому вопросу пока нет. Предложение Банка России – один из вариантов, который мы рассматриваем. Рассматривается много вариантов, все разные. Лично мне региональный принцип кажется сложным в реализации. Если мы оставим определенное число субъектов, в них сразу начнется «бум», - отметил замминистра.

Алексей Моисеев объяснил, что строительная отрасль не сможет нормально работать в условиях такой нестабильности. Если и отбирать определенные регионы для продления льготной ипотеки, то следует предусмотреть длительный период времени. Однако сама идея кажется заместителю главы Минфина заманчивой - стимулировать только там, где нет роста цен и спроса.

Как сообщал сайт kp.ru, весной минувшего года правительство России в рамках антикризисных мер запустило программу субсидирования процентных ставок по ипотеке на новостройки до 6,5 процента. Программу продляли несколько раз. При этом Центробанк в феврале выступил за ее сворачивание с возможностью ее сохранения в отдельных регионах.