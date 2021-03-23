Бастрыкин поручил провести проверку по заявлениям «скопинского маньяка» в интервью

«Скопинский маньяк» в интервью с улыбкой рассказывал про своих пленниц. Фото: кадр из видео интервью

Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления ведомства по Рязанской области провести процессуальную проверку по озвученным заявлениям «скопинского маньяка» Виктора Мохова в интервью. Об этом во вторник, 23 марта, сообщается на официальном сайте СК России.

- Журналисты и общественники обращают внимание правоохранительных органов на возможное приготовление нового преступления со стороны Виктора Мохова. Председатель СК поручил следователям изучить все высказывания, озвученные им в средствах массовой информации, и дать им надлежащую правовую оценку, - говорится в сообщении.

Накануне Ксения Собчак опубликовала большое интервью с Виктором Моховым, известным как «скопинский маньяк», который более 3,5 лет держал у себя в подвале и насиловал двух несовершеннолетних пленниц. Отвечая на вопросы ведущей, преступник позволил себе пошутить про одну из своих жертв - Елену Самохину, которая дважды родила от него.

После этого глава российского Союза журналистов Владимир Соловьев раскритиковал Собчак за это видео и предложил запретить интервью с убийцами и маньяками. С аналогичным заявлением выступил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский и еще несколько общественных и политических деятелей.

Российский депутат Оксана Пушкина написала заявление в Генпрокуратуру и ФСИН, попросив у правоохранителей проверить заявления маньяка о своей жертве. Депутат отметила, что такие слова могут нести угрозу в адрес жертв преступника.

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