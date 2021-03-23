Голикова: около 70 миллионов россиян привились от гриппа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 70 миллионов жителей России уже привились от гриппа. Об этом во вторник, 23 марта, сообщила в ходе беседы с журналистами российский вице-премьер Татьяна Голикова.

- Для всех незаметно прошла вакцинация от гриппа. Мы себе поставили задачу привить 70 миллионов россиян. И эту задачу мы выполнили, - заявила вице-премьер в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы».

Накануне Татьяна Голикова говорила, что на территории России наблюдается устойчивая динамика снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией. По состоянию на начало марта заболеваемость на 100 тысяч населения в стране составляла 7,5, а это один из самых низких показателей за последнее время. Вице-премьер отметила, что при этом уже более пяти миллионов жителей России прошли первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции.