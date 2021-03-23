Цена нефти Brent опустилась ниже 61 доллара впервые с 12 февраля Фото: REUTERS

Цена нефти Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE опустилась ниже61 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки во вторник вечером, 23 марта.

Стоимость нефти данной марки показывает снижение на шесть процентов. В последний раз нефть Brent находилась на отметке ниже 61 доллара за баррель 12 февраля текущего года.

По состоянию на 20:49 по московским часам цена майского фьючерса на нефть марки Brent опустилась до 60,72 доллара за один баррель. В это же время стоимость фьючерса нефти марки WTI показала снижение на пять процентов, достигнув отметки в 58,1 американского доллара за баррель.

Сегодня днем нефть дешевела примерно на три-четыре процента. Сырье дешевеет на фоне опасений за спрос из-за рисков по поводу третьей волны пандемии коронавирусной инфекции.